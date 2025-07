Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas

agenzia

'Per assicurare che soccorritori abbiano risorse necessarie'

NEW YORK, 06 LUG – “Ho appena firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, in Texas, per assicurare che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la famiglie colpite stanno attraversano una “tragedia inimmaginabile”.

