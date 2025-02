Trump: «Ho molto rispetto per Zelensky». Domani colloquio alla Casa Bianca

Il presidente Usa

solo qualche giorno fa aveva chiamato il leader ucraino un «dittatore»

«Ho molto rispetto per Zelensky». Lo ha detto Donald Trump che solo qualche giorno fa aveva chiamato illeader ucraino un «dittatore». «Domani alle 11 arriverà alla Casa Bianca e avremo un colloquio», ha aggiunto il presidente americano precisando l’orario dell’incontro, alle 17 ora italiana.

Trump, in conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer, ha anche dichiarato oggi: «Dazio è la mia preferita del vocabolario», perché «non vogliamo essere presi in giro da tutto il mondo». Poi «ci sono Dio, amore, famiglia, moglie», ha aggiunto Trump. Donald Trump ha ribadito poi che Gran Bretagna e Stati Uniti concluderanno un «grande accordo commerciale» e che i dazi tra i due Paesi potrebbero non essere necessari.

