Trump: «Ho perso la pazienza con l’Iran, questo è l’ultimo ultimatum». E Teheran risponde: «Guerrafondaio»

MEDIO ORIENTE

Il presidente svela che le autorità iraniane hanno chiesto un incontro ma dal paese islamico arriva una smentita

Donald Trump ha detto di «aver perso la pazienza con l’Iran». il presidente degli Stati Uniti lo ha affermato rispondendo ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca e ribadendo che Teheran si trova «in guai grossi e vuole negoziare». Trump ha fatto intendere di poter decidere di entrare in guerra, «ma non lo dirò a voi».

«La situazione è molto diversa da una settimana fa», ha aggiunto il presidente spiegando ancora una volta che dall’Iran vuole una «resa incondizionata». «Non deve avere l’arma nucleare, deve rinunciarvi», ha insistito il presidente alla Casa Bianca.

Donald Trump afferma che i negoziatori iraniani hanno suggerito che «potrebbero venire qui alla Casa Bianca», sottolineando comunque che uno sviluppo del genere sarebbe difficile. «Due semplici parole: resa incondizionata, l’ho detto e lo ripeto», ha poi ribadito, affermando di non essere sicuro di «quanto a lungo» possa ancora andare avanti il conflitto con la difesa aerea iraniana decimata.

«Perché non avete negoziato con me prima di tutta questa morte e distruzione?», ha aggiunto Trump rivolgendosi direttamente agli iraniani che in effetti avevano condotto già cinque round di negoziati con gli americani e ne avevano fissato un sesto per domenica scorsa, saltato dopo l’avvio dell’attacco israeliano.

«Perché non avete negoziato? – ha ripetuto – io dico al popolo, perché non avete negoziato due settimane fa con me? Ora potevate stare bene, potevate avere ancora un Paese».

La replica

La missione iraniana presso l’Onu ha replicato alle parole di Trump secondo cui Teheran avrebbecontattato Washington chiedendo un incontro alla Casa Bianca. «Nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di strisciare ai cancelli della Casa Bianca», ha affermato citato da Sky News.

«L’unica cosa più spregevole delle sue bugie è la sua codarda minaccia di “eliminare” la Guida Suprema dell’Iran. «L’Iran non negozia sotto costrizione, non accetterà la pace sotto costrizione, e certamente non non un guerrafondaio». L’Iran «risponderà a qualsiasi minaccia con una contro-minaccia e aqualsiasi azione con misure di reciprocità».

Il leader

Intanto Ali Khamenei si è rivolto alla nazione con un messaggio alla tv sfidando Israele e Stati Uniti per mostrare una parvenza di solidità del regime, ma gli oltre 9 minuti di intervento mostrano al mondo un leader in difficoltà, al di là del proclami minacciosi.