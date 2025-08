Trump, ‘ho quattro nomi in mente per sostituire Powell’

agenzia

'E' molto politico, sempre in ritardo'

WASHINGTON, 05 AGO – Donald Trump ribadisce l’attacco al capo della Federal Reserve. “Jerome Powell è molto politico, è sempre in ritardo” sul taglio dei tassi d’interesse. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cnbc sottolineando di avere in mente diverse persone in grado di sostituire Powell alla guida delle Fed. “Ho quattro nomi in mentte”, ha detto il presidente menzionando Kevin Warsh, ex governatore della Fed, e Kevin Hassett, attuale presidente del Consiglio dei consulenti economici del presidente ma escludendo il segretario al Tesoro Scott Bessent. “Io lo adoro, ma vuole restare al dipartimento”, ha detto.

