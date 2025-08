agenzia

Dopo dazi a 25% e minaccia sanzione per acquisto greggio Mosca

WASHINGTON, 01 AGO – Donald Trump ha detto di aver sentito che l’India non comprerà più petrolio dalla Russia, dopo che ha imposto dazi al 25% a New Delhi e minacciato una ‘penalty’ per l’acquisto di petrolio russo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA