'Sono un sacco di soldi'

WASHINGTON, 06 GIU – Donald Trump non ha ancora deciso se togliere a Elon Musk i tanti contratti con il governo che le sue aziende hanno. “Riesamineremo tutto, sono un sacco di soldi”, ha dichiarato il presidente americano. “Sono un sacco di sussidi, dobbiamo dare un’occhiata e faremo quello che è giusto per lui e per il Paese”, ha aggiunto.

