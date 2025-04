Trump, ‘i migliori 100 giorni della storia, è solo l’inizio’

agenzia

'Adoro il Michigan, stanno tornando posti di lavoro'

NEW YORK, 29 APR – “Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni più di successo di qualsiasi amministrazione. E questo è solo l’inizio, non avete ancora visto niente”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento a Warren, Michigan, per festeggiare i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. I suoi fan lo accolgono sul palco al grido di “Usa, Usa”. “Adoro questo Stato, molti posti di lavoro nel settore automobilistico stanno tornando”, ha affermato Trump. Il Michigan è lo Stato dell’industria automobilistica con Detroit capitale dell’auto americana.

