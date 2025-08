In primo piano

E ribadisce, sanzioni alla Russia senza un accordo sull' Ucraina

I sottomarini nucleari Usa si sono avvicinati alla Russia: lo ha detto Donald Trump in una intervista a Newmax. Il presidente ha anche ribadito che metterà sanzioni contro la Russia alla scadenza fissata per un accordo che metta fine al conflitto in Ucraina.

