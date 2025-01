Trump, ‘il procuratore Smith è uno squilibrato’

agenzia

Risposta a caldo del presidente eletto a pubblicazione rapporto

ROMA, 14 GEN – Donald Trump in un messaggio sul suo social Truth ha definito il procuratore speciale Jack Smith “squilibrato” per la pubblicazione del rapporto, secondo il quale lui sarebbe stato condannato per il suo presunto tentativo di rovesciare le elezioni del 2020 se non fosse stato eletto. “Lo squilibrato Jack Smith non è stato in grado di perseguire con successo l’avversario politico del suo ‘capo’, il ‘corrotto Joe Biden’, e così ha finito per scrivere un altro ‘Rapporto’ basato su informazioni che il ‘Comitato non eletto di sgherri e teppisti’ ha ILLEGALMENTE DISTRUTTO E CANCELLATO, perché mostravano quanto fossi totalmente innocente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA