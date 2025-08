Trump impone nuovi dazi dal 10 al 41%

USA

Più salati a Canada e Svizzera, regge il patto con l'Ue al 15%

WASHINGTON, 31 LUG – Nell’ordine esecutivo firmato da Donald Trump per imporre nuove dazi a decine di Paesi si va da un minimo del 10% ad un massimo del 41% contro la Siria. L’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea raggiunto in Scozia regge.

Nell’ordine esecutivo firmato da Donald Trump per imporre nuove tariffe a decine di Paesi quelle per l’Ue restano al 15% come stabilito nel bilaterale tra il presidente americano e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Stabili anche i dazi sulla Gran Bretagna, al 10%. Donald Trump ha modificato le percentuali di alcuni dazi rispetto all’annuncio del 2 aprile. Da oggi la Svizzera sarà colpita da una tariffa del 39%, più alta rispetto a quella minacciata mesi fa, mentre Taiwan del 20%, più bassa.