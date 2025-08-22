Trump, imporremo dazi sui mobili importati dall’estero

agenzia

In 50 giorni completeremo indagine in merito,tariffe da definire

NEW YORK, 22 AGO – “Sono lieto di annunciare che stiamo conducendo un’importante indagine tariffaria sui mobili in arrivo negli Stati Uniti. Entro i prossimi 50 giorni l’indagine sarà completata e i mobili provenienti da altri paesi e destinati agli Stati Uniti saranno soggetti a dazi doganali a un’aliquota ancora da definire”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA