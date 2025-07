agenzia

'A Putin non importa. Quello che fa la Russia è disgustoso'

WASHINGTON, 31 LUG – “Imporrò le sanzioni contro la Russia, non so se servirà. Non credo che a Putin importi”. Lo ha detto Donald Trump. “Quello che la Russia sta facendo è disgustoso”, ha aggiunto a proposito dei nuovi attacchi sull’Ucraina. “E’ vergognoso”, ha insistito.

