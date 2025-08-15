Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Trump, incontro con Putin andrà bene, se non va abbandono

'L'Europa non mi sta dicendo cosa fare'

Di Redazione |

NEW YORK, 15 AGO – “Penso” che l’incontro con Vladimir Putin “andrà bene e se non va bene, tornerò a casa molto velocemente”, “abbandonerò” il vertice. L’Europa “non mi sta dicendo cosa fare” con Vladimir Putin e l’Ucrina ma “sarà coinvolta ovviamente nel processo, così come Zelensky. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox dall’Air Force One.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: