Trump, ‘iniziati preparativi per incontro Putin-Zelensky’

agenzia

Dopo avremo un trilaterale

NEW YORK, 18 AGO – “Ho chiamato Putin e ho iniziato a organizzare un incontro, in un luogo da definire, fra Putin e Zelensky. Dopo questo incontro, avremo un trilaterale con me e i due presidenti”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. “Ho avuto un incontro molto buono con ospiti illustri, quali il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente finlandese Alexander Stubb, la premier italiana Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della NatoMark Rutte, alla Casa Bianca”, ha scritto Trump. “Durante l’incontro abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, che sarebbero state fornite dai vari Paesi europei, in coordinamento con gli Stati Uniti d’America. Tutti sono molto soddisfatti della possibilità di una pace tra Russia e Ucraina”, ha aggiunto Trump. “Al termine degli incontri, ho chiamato il Presidente Putin e ho avviato i preparativi per un incontro, in una sede da definire, tra il presidente Putin e il presidente Zelenskyy. Dopo tale incontro, avremo una trilaterale, a cui parteciperanno i due presidenti, più il sottoscritto. Ancora una volta, si è trattato di un ottimo passo iniziale per porre fine a una guerra che dura da quasi quattro anni. Il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff stanno coordinando le operazioni con Russia e Ucraina”, ha osservato Trump.

