Trump interrompe trattative con Canada, ‘pagheranno dazi’

agenzia

Dopo l'imposizione di Ottawa di una tassa sui servizi digitali

NEW YORK, 27 GIU – Donald Trump interrompe le trattative commerciali con il Canada: “nei prossimi sette giorni faremo sapere” a Ottawa “quanto dovrà pagare per fare affari con gli Stati Uniti”. Il presidente lega la sua decisione all’imposizione da parte del Canada di una tassa sui servizi digitali sulla aziende americane, che è “un diretto e chiaro attacco al nostro paese. Stanno copiando l’Unione Europea”. “Sulla base di questa tassa esorbitante, con la presente interrompiamo con effetto immediato tutte le discussioni sul commercio con il Canada. Informeremo il Canada delle tariffe che pagherà per fare affari con gli Stati Uniti”, ha aggiunto Trump.

