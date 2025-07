Trump, l’intervista a un anno dall’attentato: «Vorrei essere ricordato come una brava persona»

Le dichiarazioni

Per il presidente gli Usa erano «vicini al baratro» prima della sua rielezione

Nell’intervista alla nuora Lara su Fox News, Donald Trump ha detto che vorrebbe essere ricordato come «una brava persona, ma una persona che ha salvato il nostro Paese». «Credevo davvero – ha spiegato – che il nostro Paese stesse per crollare. Non sapevo se sarebbe mai potuto tornare indietro, era molto vicino al baratro.» Riflettendo sul suo secondo mandato, ha sottolineato che gli Stati Uniti erano in una situazione drammatica prima del suo ritorno alla Casa Bianca, con la crisi alle frontiere, l’inflazione e la politica estera.