Trump, Israele sta perdendo la guerra mediatica

agenzia

'Devono finire quello hanno iniziato ma devono farlo in fretta'

WASHINGTON, 04 APR – Israele “sta perdendo la guerra delle Pr (pubbliche relazioni, ndr). La stanno perdendo alla grande. Ma devono finire quello che hanno iniziato, e devono finirlo velocemente”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista con il conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt, criticando come un errore mediatico la diffusione da parte dell’Idf dei video dei suoi attacchi. “Stanno rilasciando i video più atroci e orribili degli edifici che crollano. E la gente immagina che ci siano molte persone in quegli edifici e non gli piace”, ha osservato. “Fatela finita e torniamo alla pace e smettiamo di uccidere la gente… Devono farlo. Farla finita e farla finita in fretta perché dobbiamo tornare alla normalità e alla pace”, ha aggiunto Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA