Trump, Kiev dovrebbe accettare l’incontro in Turchia

agenzia

'Potrà capire se Putin vuole l'accordo e noi sapremo come agire'

NEW YORK, 11 MAG – “Il presidente Putin non vuole avere un cessate il fuoco con l’Ucraina ma vuole vedersi giovedì in Turchia per negoziare una possibile fine si questo bagno di sangue. L’Ucraina dovrebbe accettare immediatamente”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth sottolineando che accettando Kiev avrebbe modo di determinare “se un accordo è possibile. Se non lo è i leader europei e gli Stati Uniti sapranno come stanno le cose e potranno procedere. Inizio a dubitare che l’Ucraina farà un accordo un Putin, che è troppo impegnato a celebrare la vittoria della Secondo Guerra Mondiale, che non sarebbe stata vinta senza gli Stati Uniti”.

