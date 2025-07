Trump, la Coca Cola e la ricetta da cambiare: basta sciroppo di mais, sì allo zucchero di canna

il caso

L'annuncio del tycoon, ma l'azienda per ora non conferma

Donald Trump si intesta il cambio della ricetta americana della Coca-Cola. Nel mezzo delle polemiche per il possibile licenziamento del presidente della Fed e della bufera che si è abbattuta sull’amministrazione per il caso Jeffrey Epstein, Trump a sorpresa si rivolge agli americani e sul suo social Truth annuncia la svolta: «Ho parlato con l’azienda per l’uso di vero zucchero di canna in quella prodotta per gli Stati Uniti. E ha detto sì».

Coca-Cola in realtà non conferma l’annuncio del tycoon, limitandosi a dire che ci saranno novità. Nella ricetta americana della bibita viene usato lo sciroppo di mais, ingrediente che il ministro della sanità Robert F. Kennedy vuole eliminare nell’ambito della sua battaglia Maha (Make America Healthy Again) per rendere l’America più salutare.

Ma la sostituzione con lo zucchero di canna, usato per esempio nella Coca-Cola destinata al Messico e all’Europa, rischia di far salire i prezzi e soprattutto di abbattersi come un ciclone sui produttori di sciroppo di mais. In pericolo – è l’allarme lanciato dall’associazione di categoria – ci sono migliaia di posti di lavoro nel settore agricolo. A pagare il prezzo più alto sarebbe l’Iowa, il maggiore produttore di mais e uno stato che ha votato per Trump in tutte e tre le sue corse alla Casa Bianca. Ne beneficerebbe invece la Florida, importante produttore di zucchero di canna e bastione repubblicano. Gli Stati Uniti importano molto dello zucchero di canna di di cui fanno uso, soprattutto dal Brasile, paese a cui il presidente ha imposto dazi al 50%.

Nonostante la passione per la Diet Coke – ha un pulsante ad hoc sul Resolute Desk nello Studio Ovale per la consegna espressa della sua bevanda preferita – Trump non ha sempre avuto un rapporto facile con la Coca-Cola. Nel 2021 la società criticò il tentativo dei repubblicani di limitare l’accesso la voto in Georgia, attirandosi l’ira del presidente. Nel 2012 il tycoon accusò la Diet Coke di essere legata all’aumento di peso, prima però di assicurare che avrebbe continuato a «bere quella spazzatura». A gennaio, poco prima del suo secondo giuramento, il presidente ha ricevuto dalla società una bottiglietta di Diet Coke commemorativa che è riuscita a rilanciare il loro rapporto.