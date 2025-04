agenzia

'Il conflitto non avrebbe mai dovuto cominciare'

WASHINGTON, 14 APR – Donald Trump ha corretto il tiro, dando la colpa a tutti per il conflitto in Ucraina: “Questa è una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. Biden – ha detto Trump – non è riuscito a fermarla e Zelensky avrebbe potuto farlo. E Putin non avrebbe mai dovuto iniziarla. La colpa è di tutti”.

