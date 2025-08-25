Trump, la guerra a Gaza finirà in due-tre settimane

agenzia

'Bisogna farla cessare, le persone continuano a morire'

WASHINGTON, 25 AGO – Per Donald Trump entro due o tre settimane la guerra a Gaza potrebbe finire. “Penso che entro le prossime due o tre settimane si arriverà a una conclusione positiva e definitiva”, ha detto il presidente americano alla Casa Bianca. Non è la prima volta che Trump parla di questo lasso di tempo. “Bisogna farla finita perché tra la fame e tutti gli altri problemi le persone continuano ad essere uccise”, ha detto ancora il tycoon.

