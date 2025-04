agenzia

'Ma adesso abbiamo il problema degli ostaggi'

WASHINGTON, 07 APR – Per Donald Trump, “la guerra a Gaza finirà in un futuro troppo lontano”. Ma adesso, ha precisato il presidente americano in un colloquio nello Studio Ovale con Benyamin Netanyahu, “abbiamo il problema degli ostaggi”.

