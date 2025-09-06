Trump: “La guerra in Ucraina é una vergogna che deve finire”

In primo piano

“La guerra in Ucraina é una vergogna, voglio che finisca o sará l’inferno”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa dallo Studio Ovale alla Casa Bianca. “Ho messo fine a sette guerre: pensavo che quella in Ucraina sarebbe stata quella piú semplice”, ha poi ammesso. “Se la guerra non finirá, altri pagheranno”, ha aggiunto parlando con i giornalisti. Il presidente Usa sta diventando “sempre piú pessimista” sulla fine della guerra in Ucraina. Secondo quanto riporta la NBC citando due alti funzionari dell’amministrazione, nonostante Trump non stia abbandonando la speranza di porre fine ai combattimenti, non nutre alcuna speranza sulle probabilitá di pace o sulla possibilitá di far incontrare Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. La NBC riferisce inoltre che, se si raggiungesse un accordo di pace, un’ipotesi sarebbe l’istituzione di una zona cuscinetto monitorata dagli Stati Uniti, che comprenderebbe una vasta zona demilitarizzata, i cui confini non sono ancora stati decisi.

