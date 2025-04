Trump, ‘la Russia deve muoversi, troppe persone muoiono’

agenzia

'Guerra in Ucraina senza senso, non doveva accadere'

NEW YORK, 11 APR – “La Russia deve muoversi. Troppe persone stanno morendo, migliaia a settimana in una guerra terribile e senza senso. Una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere e non sarebbe mai accaduta se io fossi stato presidente”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth riferendosi alla guerra in Ucraina. “Israele si sta trasformando in un Paese problematico che minaccia direttamente la stabilità della regione, soprattutto con i suoi attacchi al Libano e alla Siria. Gli attacchi di Israele vanificano anche gli sforzi per combattere l’Isis”, ha aggiunto il leader turco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA