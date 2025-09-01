Trump, le aziende farmaceutiche mostrino i dati su vaccini

agenzia

Tycoon interviene nel mezzo della bufera sui Cdc su questo tema

WASHINGTON, 01 SET – Trump invita le aziende farmaceutiche a “giustificare il successo” dei vaccini contro il Covid. Nel pieno delle polemiche per il licenziamento della responsabile dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), il tycoon invita le aziende farmaceutiche a “giustificare il successo” dei loro vaccini contro il Covid. “È molto importante che le aziende farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci contro il Covid. Molti pensano che siano un miracolo che ha salvato milioni di vite. Altri non sono d’accordo! Con i Cdc fatto a pezzi su questa questione, voglio la risposta, e la voglio subito”, ha scritto sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA