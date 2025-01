Trump, ‘le deportazioni vanno bene, stiamo cacciando criminali’

agenzia

E rilancia: 'Prezzo del petrolio giù per fermare guerra ucraina'

WASHINGTON, 24 GEN – “Le deportazioni stanno andando bene”. Lo ha detto Donald Trump al suo arrivo in North Carolina, sottolineando che le autorità americane “stanno mandando via tutti i peggiori criminali”. Trump ha poi rilanciato la sua richiesta all’Opec di tagliare la produzione del petrolio per abbassarne il prezzo in modo da “fermare la tragedia in Ucraina”, di cui ha ricordato le ingenti perdite di vite umane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA