agenzia

Lutnick, senza accordo scatteranno 1 agosto

NEW YORK, 06 LUG – Le lettere “partiranno domani: O ci sarà un accordo” sui dazi o “ci saranno le lettere”. Lo ha detto Donald Trump con a fianco il ministro del commercio Howard Lutnick. Lutnick ha precisato che in mancanza di un accordo i dazi entreranno in vigore.

