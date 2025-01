Trump limita le transizioni di genere per gli under 19

agenzia

WASHINGTON, 28 GEN – Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a limitare le transizioni di genere per le persone di età inferiore ai 19 anni. “È politica degli Stati Uniti non finanziare, sponsorizzare, promuovere, assistere o supportare la cosiddetta ‘transizione’ di un bambino da un sesso all’altro e applicheremo rigorosamente tutte le leggi che proibiscono o limitano queste procedure distruttive e che cambiano la vita”, ha affermato Trump in una dichiarazione. “Oggi in tutto il Paese, i professionisti della medicina stanno mutilando e sterilizzando un numero crescente di bambini facilmente influenzabili”, si legge nel provvedimento. “Questa pericolosa tendenza sarà una macchia nella storia della nostra Nazione e deve finire”, prosegue.

