Trump: «L’Iran era vicino ad avere la bomba atomica». E poi annuncia che c’è un compratore per TikTok

STATI UNITI

Il presidente Usa a tutto campo in una intervista a Fox News

E’ un Donald Trump a tutto campo quello che si presente a Fox News per un’intervista che spazia alla guerra ai social network passando per i dazi. «L’Iran era vicino alla produzione della bomba atomica», ha detto per per Trump in un’intervista a Fox News per spiegare l’attacco alle basi nucleari iraniane. Secondo il presidente degli Stati Uniti, «l’Iran non ha spostato l’uranio» dal sito colpito, «è troppo pericoloso».

«Le bombe americane hanno distrutto il sito nucleare di Fordow «come se fosse burro, come se fosse burro puro», ha voluto sottolineare Trump anche per sconfessare la Cnn che aveva invece affermato che l’attacco Usa aveva solo ritardato di qualche settimana il programma nucleare iraniano.

Trump ha anche detto che potrebbe «revocare le sanzioni» all’Iran «se resteranno pacifici e dimostreranno che non faranno più danni». Il presidente ha sottolineato che la revoca delle sanzioni farebbe «una grande differenza».

The Donald come detto ha parlato anche di social network e più specificatamente di TikTok, il social cinese messo al bando negli Usa che aspetta di essere venduto per continuare la sua attività senza il rischio di chiudere. «C’è un acquirente per TikTok – ha spiegato Trump – e sono persone molto ricche». Il presidente che ha prorogato a settembre la scadenza per la vendita della piattaforma social ad un’azienda americana.