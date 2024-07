agenzia

'Sarà un fantastico vicepresidente'

NEW YORK, 20 LUG – Donald Trump loda J.D. Vance, il senatore dell’Ohio che ha scelto come suo designato vice. “Un’ottima scelta. Viene da una famiglia operaia, una classe finora trascurata. Sarà un fantastico vicepresidente”: l’ho scelto “perché è per i lavoratori e gli operai”.

