Trump, l’odio tra Putin e Zelensky è imperscrutabile

In Primo piano

"Probabilmente dovrò convincerli a incontrarsi"

L’odio tra Vladimir Putin e Volodymr Zelensky è imperscrutabile: lo ha detto Donald Trump ai reporter. Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto a proposito di un possibile incontro fra i due: “Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perchè si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro”, ha detto ai reporter che gli chiedevano se sarà necessario organizzare un vertice per mediare tra Russia e Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA