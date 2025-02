agenzia

Presidente commenta critiche di Kiev non inclusa ai colloqui

WASHINGTON, 18 FEB – “L’Ucraina non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra”. Lo ha detto Donald Trump a Mar-a-Lago a proposito delle critiche di Kiev per non essere stata inclusa al tavolo dei colloqui con la Russia.

