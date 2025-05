Trump, mai dire mai su Canada 51esimo Stato

agenzia

'Sarebbe un bel matrimonio'

WASHINGTON, 06 MAG – Nel corso del bilaterale con Mark Carney, Donald Trump ha insistito più volte sull’idea che il Canada diventi il 51esimo Stato Americano nonostante il premier abbia detto che il suo Paese non è in vendita. “Mai dire mai”, ha ribadito il presidente americano. “Sarebbe un bel matrimonio”, ha sottolineato. “Mi piacerebbe concludere un nuovo accordo commerciale con il Canada” ha detto Trump. Il presidente Usa si è congratulato con Mark Carney per la vittoria alle elezioni. “Uno dei più grandi ritorni politici della storia, quasi più grande del mio”, ha detto il presidente americano nello Studio Ovale. “Abbiamo molte cose in comune, anche alcuni questioni toste da discutere ma andrà tutto bene”, ha aggiunto il tycoon.

