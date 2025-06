‘Trump manda 700 marines a Los Angeles’

agenzia

Politico: a supporto della Guardia Nazionale

WASHINGTON, 09 GIU – L’amministrazione Trump ha ordinato a circa 700 Marines di recarsi a Los Angeles per supportare le truppe della Guardia Nazionale in seguito alle proteste di questo fine settimana sull’immigrazione. Lo scrive Politico. I Marines non parteciperanno alle attività delle forze dell’ordine a meno che il presidente non invochi l’Insurrection Act, che consentirebbe loro di reprimere la violenza, secondo due funzionari della Difesa. Non è chiaro quale ruolo svolgeranno i Marines, ma una delle fonti ha affermato che probabilmente supporteranno i 2.000 soldati della Guardia Nazionale inviati a sostegno delle forze dell’ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA