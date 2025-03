Trump minaccia dazi sui prodotti caseari canadesi

agenzia

'Possiamo farlo oggi o aspettare fino a lunedì o martedì'

WASHINGTON, 07 MAR – Dopo aver esentato il giorno prima alcuni prodotti canadesi dai dazi doganali, Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a introdurre dazi doganali reciproci sui prodotti lattiero-caseari “a partire” da oggi, se Ottawa non abbasserà i propri su questa categoria. “Il Canada ci ha fregato per anni con tariffe del 250% su latticini e legname, non succederà di nuovo. Li colpiremo con la stessa identica tariffa a meno che non la abbandonino. Ecco cosa significa reciprocità e possiamo farlo oggi o aspettare fino a lunedì o martedì”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale.

