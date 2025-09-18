Trump minaccia di revocare la licenza alle tv che lo criticano: «Il 97% è contro di me»

stati uniti

La vicenda, ha detto il presidente, sarà sottoposta alla Federal Communications Commission (presieduta da un suo alleato)

Donald Trump minaccia di revocare le licenze alle reti televisive «contro di me», affidando a Brendan Carr, presidente della Federal Communications Commission (FCC) e suo alleato, la decisione finale.

«Le reti sono al 97% contro di me, eppure ho vinto facilmente tutti e sette gli swing states nel 2024», ha dichiarato Trump, criticando la copertura mediatica definita «solo cattiva stampa» nonostante la loro licenza. «Forse dovrebbero revocarla», ha aggiunto riferendosi alle emittenti.

Riferendosi a Carr, nominato da lui stesso alla guida della FCC, Trump ha sottolineato: «Credo che Brendan Carr sia eccezionale, è un patriota e ama il nostro Paese. È un tipo tosto. Vedremo».