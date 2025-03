agenzia

WASHINGTON, 11 MAR – “Se il Canada non eliminerà le sue tariffe contro di noi aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, farà chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada”. E’ l’avvertimento di Donald Trump su Truth.

