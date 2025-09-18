Trump minaccia la revoca di licenze tv, ‘il 97% è contro di me’

agenzia

'Decisione tocca a presidente Federal Communications Commission'

WASHINGTON, 18 SET – Donald Trump minaccia la revoca delle licenze delle reti televisive che sono “contro di me”. “Ho letto da qualche parte che le reti sono al 97% contro di me… eppure ho vinto facilmente, tutti e 7 gli swing states” nel 2024. “Mi danno solo cattiva stampa. Eppure hanno una licenza”, ha aggiunto. “Penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata”, ha aggiunto, precisando che la decisione “spetterà a Brendan Carr”, il presidente della Federal Communications Commission, suo stretto alleato. “Credo che Brendan Carr sia eccezionale, è un patriota”, ha detto Trump, che lo ha nominato alla sua posizione. “Ama il nostro Paese ed è un tipo tosto. Quindi vedremo”, ha proseguito parlando con i reporter. La minaccia di Trump è arrivata un giorno dopo che Abc ha sospeso la messa in onda del programma Jimmy Kimmel Live! a causa delle dichiarazioni del conduttore sull’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk.

