Trump, ‘molto arrabbiato con Putin, lo sentirò in settimana’

agenzia

Lo ha detto il presidente americano in un'intervista a Nbc

NEW YORK, 30 MAR – Donald Trump prevede di parlare con il presidente russo Vladimir Putin in settimana. Lo ha detto il presidente americano in un’intervista a Nbc. Trump ha precisato di essersi “molto arrabbiato” con il presidente russo Vladimir Putin quando ha criticato la credibilità di Volodymyr Zelensky paventando un governo di transizione per l’Ucraina. “Se io e la Russia non dovessimo riuscire a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina e se dovessi pensare che è colpa della Russia allora applicherò tariffe secondarie sul loro petrolio”, ha spiegato Trump ha poi riferito che Putin sa della sua arrabbiatura notando però che la rabbia può “dissiparsi rapidamente” se Putin “fa la cosa giusta”.

