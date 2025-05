agenzia

Il tycoon elogia il lavoro del miliardario al Doge

WASHINGTON, 30 MAG – “Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale per il saluto a Musk. Il presidente americano ha elogiato il miliardario per il suo lavoro al dipartimento per l’efficienza governativa. “Ci vorranno anni per ricostruire il sistema ma abbiamo iniziato”, ha aggiunto.

