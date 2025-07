Trump – Musk, scontro durissimo: «Senza sussidi chiudi bottega e torni in Sudafrica»

la polemica

Il padrone di X aveva duramente criticato il progetto di legge di bilancio del presidente Usa. Ora la risposta

Elon Musk può «ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia» per la sua attività di auto elettriche. «Senza sussidi, Elon probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica”: così Donald Trump ha attaccato nella notte, su Truth Elon Musk che è tornato ad attaccare il disegno di spesa, tanto caro al tycoon, in votazione con una maratona al Senato Usa.

«Basta con lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una fortuna. Forse dovremmo chiedere a Doge di analizzare la cosa con attenzione? Un sacco di soldi darisparmiare!!!», minaccia Trump.

