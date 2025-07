Trump-Musk: la tensione corre sul filo dopo l’ipotesi deportazione del patron di Tesla

In primo piano

«Ci darò un’occhiata». Così Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di deportare Elon Musk. Il miliardario è nato in Sud Africa e successivamente è divenuto cittadino americano. Fra Trump e Musk, il suo ex first buddy, la tensione è salita con le critiche del patron di Tesla al “big beautiful bill” delpresidente.

“La fisica vede perfettamente attraverso tutte le bugie”. Con questa frase secca postata su X, Elon Musk ha replicato alle parole di Donald Trump.Il presidente americano ha poi commentato l’opposizione di Musk alla fine degli incentivi per le auto elettriche: “Elon è molto arrabbiato per il fatto che il mandato per le auto elettriche sarà terminato. Ma ve lo dico adesso, potrebbe perdere molto di più di quello”. “Vedi, non tutti vogliono un’auto elettrica. Forse la voglio a benzina, forse elettrica o magari un’ibrida. Forse un giorno avremo un’auto a idrogeno”, ha concluso.

