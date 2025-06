Trump, negoziato accordo di pace tra Congo e Ruanda

agenzia

'Lunedì la firma a Washington'

WASHINGTON, 20 GIU – Donald Trump ha annunciato su Truth “di aver negoziato, insieme al Segretario di Stato Marco Rubio, un meraviglioso trattato tra la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Ruanda, in una guerra che era nota per il violento spargimento di sangue e la morte, più di qualsiasi altra guerra, e che si protrae da decenni”. “I rappresentanti del Ruanda e del Congo – prosegue – saranno a Washington lunedì per firmare i documenti. Questo è un grande giorno per l’Africa e, a dirla tutta, un grande giorno per il mondo!”.

