Trump, ‘nei confronti di Carter abbiamo debito di gratitudine’

agenzia

'Ha fatto il possibile per migliorare le vite degli americani'

NEW YORK, 29 DIC – “Ha fatto tutto quello che era in suo potere per migliorare le vite degli americani. Nei suoi confronti abbiamo tutti un debito di gratitudine”. Lo ha detto il presidente-eletto Donald Trump commentando la scomparsa di Jimmy Carter. “Ho appena saputo della sua scomparsa. Quelli di noi che hanno la fortuna di servire come presidenti capiscono che questo è un club esclusivo, e solo noi possiamo riconoscere l’enorme responsabilità di guidare il più grande paese della storia”, ha messo in evidenza Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA