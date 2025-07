Trump, nessun progresso sull’Ucraina con Putin

agenzia

Gli ho detto che 'non sono contento' della situazione

WASHINGTON, 03 LUG – “Non ho fatto nessun progresso sull’Ucraina con Putin”. Lo ha detto Donald Trump prima di partire per l’Iowa. Donald Trump ha detto a Vladimir Putin che “non sono contento” della situazione in Ucraina, ha riferito lo stesso presidente prima di partire per l’Iowa, che oggi ha avuto un colloqui telefonico con il presidente russo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA