Trump nomina consigliere per Medio Oriente Massad Boulos

Padre del marito di Tiffany, la figlia più giovane del tycoon

WASHINGTON, 01 DIC – Donald Trump ha annunciato su Truth la nomina come senior advisor presidenziale per il Medio Oriente e il mondo arabo l’imprenditore libanese Massad Boulos, padre di Michael Boulos, il marito di Tiffany, la figlia più giovane del presidente eletto. Ieri aveva nominato come ambasciatore a Parigi Charles Kushner, padre di Jared Kushner, il marito di Ivanka.

