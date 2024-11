agenzia

Ex governatore dell'Arkansas. 'Lavorerà senza sosta per la pace'

NEW YORK, 12 NOV – Donald Trump nomina l’ex governatore dell’Arkansas Mike Huckabee ambasciatore in Israele. “Lavorerà senza sosta per portare la pace in Medio Oriente”, afferma Trump in una nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA