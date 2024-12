agenzia

Kelly Loeffler, ex senatrice della Georgia

WASHINGTON, 04 DIC – Donald Trump ha nominato Kelly Loeffler, ex senatrice della Georgia, alla guida della Small Business Administration. Lo riporta il New York Times. Loeffler ha donato quasi 4 milioni di dollari ai repubblicani nella campagna per le elezioni di quest’anno, di cui circa 2,5 milioni di dollari al presidente eletto.

