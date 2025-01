Trump nomina Voight, Gibson e Stallone ambasciatori a Hollywood

agenzia

'La faremo tornare più grande e forte, sarà età dell'oro'

NEW YORK, 16 GEN – Donald Trump nomina Jon Voight, Mel Gibson e Sylvester Stallone “ambasciatori speciali” per la “grande ma travagliata Hollywood”, in California. Lo annuncia il presidente eletto sul suo social Truth, spiegando che i tre saranno i suoi inviati speciali con l’obiettivo di rilanciare Hollywood, “che ha perso molte delle sue attività negli ultimi quattro anni a favore di paesi stranieri”, e farla tornare più “grande e forte di prima. Questi tre talenti saranno i miei occhi e le mie orecchi e farò quello che suggeriscono. Sarà di nuovo l’età dell’oro di Hollywood”.

