Al presidente eletto neanche una multa

WASHINGTON, 10 GEN – Donald Trump è stato condannato nel caso dei pagamenti a Stormy Daniels ma non andrà in carcere. Lo ha detto il giudice Juan Merchan leggendo la sentenza. Al presidente eletto non sarà comminata neanche una multa. La condanna comunque macchia la fedina penale del presidente eletto.

